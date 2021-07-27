قيس سعيد: “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”
هبة بريس - وكالات
أعلنت مصادر تونسية، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بـ”حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات”.
ونقلا عن وكالة “سكاي نيوز “، فقد قالت مصادر التقت قيس سعيد، إنه أبلغها أن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة”، لافتا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب “تعمق الأزمة”.
كما أكد الرئيس التونسي، حسب المصادر، أن “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”.
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تعليق واحد
أتركوا الرئاسة التونسية تعمل وفقا لارادة الاغلبية الشعبية. الأحزاب في كل الدول العربية ليست سوى مؤسسات خاصة لا تهمها مصلحة المواطن، وكل ما يهمها هو قضاء مصالحها ومصالح الأقلية التابعة لها. لمادا نجد الكثير من الأحزاب في دولة واحدة ، تحت شعار التعددية الحزبية. لا، انها البهرجة الحزبية السياسية.