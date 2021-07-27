راشد الغنوشي

حركة “النهضة” تحذر من “ويلات” قرارات قيس سعيد

2021-07-27 / 12:52 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

دعت حركة “النهضة” الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرا، والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.

وقالت حركة “النهضة” في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن “الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية”، ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما دعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى “تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.

وحذرت الحركة من “خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات، البلاد في غنى عنها”.

وقالت إنها تتفهم “الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد وتحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قيس سعيد: “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”

قيس سعيد: “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”

2021-07-27 / 1:45 مساءً
Photo of أياما بعد انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

أياما بعد انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات…

2021-07-27 / 11:50 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف عمل البرلمان في تونس

الاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف عمل البرلمان في تونس

2021-07-27 / 11:35 صباحًا
Photo of حاملا ملف برنامج “بيغاسوس”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى باريس

حاملا ملف برنامج “بيغاسوس”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى…

2021-07-27 / 9:22 صباحًا
Photo of كورونا.. الجزائر تعلن تعليق صلاة الجماعة في المساجد

كورونا.. الجزائر تعلن تعليق صلاة الجماعة في المساجد

2021-07-26 / 5:47 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف التونسية على تجنب العنف

الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف التونسية على تجنب العنف

2021-07-26 / 4:46 مساءً
Photo of “اتحاد علماء المسلمين” : قرار قيس سعيد لا يجوز شرعاً

“اتحاد علماء المسلمين” : قرار قيس سعيد لا يجوز…

2021-07-26 / 3:46 مساءً
Photo of قيس سعيد يعفي رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من مناصبهم

قيس سعيد يعفي رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من…

2021-07-26 / 2:53 مساءً
Photo of قيس سعيد: “ما حصل ليس انقلابا ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”

قيس سعيد: “ما حصل ليس انقلابا ولا أريد أن…

2021-07-26 / 1:05 مساءً
Photo of تونس.. قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة وتطرد جميع العاملين فيه

تونس.. قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة وتطرد جميع…

2021-07-26 / 12:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق