المغرب يعزز مراقبة حدوده بإقتناءه أسطولا من طائرات موجهة
ع اللطيف بركة - هبة بريس
قام المغرب بإقتناء 12 طائرة موجهة من تركيا، معززا بذلك ترسانته العسكرية، لمراقبة الحدود شمالا وشرقا وجنوبا.
وكان المغرب في وقت سابق، قد اقتنى أسطولا من طائرات بدون طيار من امريكا واسرائيل، كلها ذات طبيعة حربية هجومية، تم وضع بعضها بحسب مصادر الجريدة بقاعدة العروي شرقا، وهي منطقة تعرف نشاطات مكثفة لبعض مافيات شبكات التهريب وتهجير البشر بل قد تكون هذه المناطق معبرا لبعض المتطرفين القادمين عبر التراب الجزائري.
الاسطول الجديد من الطائرات الموجهة، ستقوم بمهمات استطلاعية ومراقبة ما يجري على الارض، من خلالها قدراتها التقنية العالية في التصوير ليلا نهار خصوصا في بعض المناطق الوعرة التي يصعب على القوات العمومية دخولها في حملاتها التمشيطية لمحاربة الهجرة او تهريب المخدرات بالمناطق الحدودية للمملكة.
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2 تعليقات
نحن سعداء لأن تركيا لم ترفض بيعنا أسلحتها و نحن الذين كنا نشكوها قبل أشهر في البرلمان على لسان وزير يظن أن تركيا هي سبب الوحيد لتدهور الصناعات النسيجية في المغرب و يتناسى الوحش الصيني الذى يلتهم الأخضر و اليابس….
ترفض أو لا ترفض المغرب له أصدقاء الشدة ويلبون كل طلب يوجهه إليهم المغرب .ألف تحية لهم واخلاصهم للمملكة