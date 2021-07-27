الصورة تعبيرية

المغرب يعزز مراقبة حدوده بإقتناءه أسطولا من طائرات موجهة

2021-07-27 / 12:23 مساءً
2
ع اللطيف بركة - هبة بريس

قام المغرب بإقتناء 12 طائرة موجهة من تركيا، معززا بذلك ترسانته العسكرية، لمراقبة الحدود شمالا وشرقا وجنوبا.

وكان المغرب في وقت سابق، قد اقتنى أسطولا من طائرات بدون طيار من امريكا واسرائيل، كلها ذات طبيعة حربية هجومية، تم وضع بعضها بحسب مصادر الجريدة بقاعدة العروي شرقا، وهي منطقة تعرف نشاطات مكثفة لبعض مافيات شبكات التهريب وتهجير البشر بل قد تكون هذه المناطق معبرا لبعض المتطرفين القادمين عبر التراب الجزائري.

الاسطول الجديد من الطائرات الموجهة، ستقوم بمهمات استطلاعية ومراقبة ما يجري على الارض، من خلالها قدراتها التقنية العالية في التصوير ليلا نهار خصوصا في بعض المناطق الوعرة التي يصعب على القوات العمومية دخولها في حملاتها التمشيطية لمحاربة الهجرة او تهريب المخدرات بالمناطق الحدودية للمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: هناك إرادة ملكية سامية لتطوير العلاقات مع دولة مالاوي

بوريطة: هناك إرادة ملكية سامية لتطوير العلاقات مع دولة…

2021-07-27 / 4:20 مساءً
Photo of مرشحون للانتخابات المهنية بسوس ينتصرون قضائيا بعد منعهم من الترشح

مرشحون للانتخابات المهنية بسوس ينتصرون قضائيا بعد منعهم من…

2021-07-27 / 3:54 مساءً
Photo of مالاوي تجدد دعمها الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها

مالاوي تجدد دعمها الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها

2021-07-27 / 3:52 مساءً
Photo of وهبي: أؤمن بأن حزبنا سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات

وهبي: أؤمن بأن حزبنا سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات

2021-07-27 / 3:04 مساءً
Photo of مالاوي تعلن عزمها افتتاح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية

مالاوي تعلن عزمها افتتاح قنصلية بمدينة العيون بالصحراء المغربية

2021-07-27 / 2:40 مساءً
Photo of التشطيب على أسماء وازنة من حزب المصباح يخرجهم من حلبة التنافس

التشطيب على أسماء وازنة من حزب المصباح يخرجهم من…

2021-07-27 / 2:17 مساءً
Photo of الأحرار: “ادعاءات التجسس” أسلوب مفضوح تنهجه جهات معادية للمغرب

الأحرار: “ادعاءات التجسس” أسلوب مفضوح تنهجه جهات معادية للمغرب

2021-07-27 / 1:57 مساءً
Photo of 6 جهات تسجل ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني

6 جهات تسجل ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق…

2021-07-27 / 9:36 صباحًا
Photo of العثماني: الحكومة أعطت أولوية خاصة للورش التشريعي

العثماني: الحكومة أعطت أولوية خاصة للورش التشريعي

2021-07-26 / 4:26 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ42 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ42 للجنة الممثلين الدائمين…

2021-07-26 / 3:20 مساءً

‫2 تعليقات

  1. نحن سعداء لأن تركيا لم ترفض بيعنا أسلحتها و نحن الذين كنا نشكوها قبل أشهر في البرلمان على لسان وزير يظن أن تركيا هي سبب الوحيد لتدهور الصناعات النسيجية في المغرب و يتناسى الوحش الصيني الذى يلتهم الأخضر و اليابس….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق