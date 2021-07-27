الملاكم المغربي باعلا يثير الجدل في طوكيو بـ”عضة” على طريقة مايك تايسون

هبة بريس - القسم الرياضي

أثار الملاكم المغربي يونس باعلا الجدل في طوكيو بعدما قام بعض منافسه النيوزيلاندي دافيد نييكا على طريقة الأسطورة مايك تايسون.

باعلا الذي خسر نزاله في وزن 81-91 كلغ قام بعض منافسه النيوزيلاندي نييكا في أذنه، في لقطة تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام العالمية.

وكان مايك تايسون معروفا بعضته الشهيرة أمام الملاكم إيفاندر هولي فيلد سنة 1997، بعدما قام تايسون في الجولة الثالثة من نزالهما في لاس فيغاس بعض منافسه في أذنه.

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