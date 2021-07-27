وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون” بمراكش.. ومصدر صحي يعلق
توفيت يوم أمس الاثنين، شابة تبلغ من العمر 27 سنة، بعد تلقيها لجرعة من لقاح جونسون اند جونسون بمدينة مراكش.
وحسب مصادر محلية، فقد تلقت الشابة التي تشتغل بالقطاع السياحي رفقة عدد من زملائها لقاح “جونسون اند جونسون”، قبل أن يصاب عدد منهم بحالات إغماء استدعت نقلهم إلى قسم المستعجلات على وجه السرعة.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم إسعاف عدد من الحالات من المستشفى، غير أن الشابة المذكورة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد فترة قصيرة.
وفي هذا الصدد، ربطت عائلة الشابة الراحلة وفاة الأخيرة باللقاح، مطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة وأسبابها الحقيقية.
من جهته، رفض مصدر طبي، ربط حادث الوفاة بلقاح “جونسون أند جونسون”، مشيرا الى أنه تسجيل حالات إغماء، وارتفاع درجة الحرارة تبقى مسألة عادية، وتدخل ضمن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات .
وشدد ذات المصدر، على أنه لا يمكن حسم سبب الوفاة في اللقاح دون صدور نتائج التشريح الطبي التي ستؤكد السبب الحقيقي والمباشر للوفاة، لافتا الى أن تداول اخبار من هذا القبيل قد تثير حالة من الرعب والهلع بين صفوف المواطنين.
13 تعليقات
لقاح جنسون له سمعة سيئة لذلك منع من عدة دول .
جونسون اند جونسون في الدول المتقدمة تعطى للناس فوق الستين سنة للاسف في المغرب لأقل من الستين سنة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
شحنة جونسون اند جونسون التي قام المغرب باستيرادها كانت مجانا لأن الشركة صنعت 60 مليون جرعة بدون احترام شروط التصنيع و امريكا طلبت من الشركة التخلص من الجرعات .من طبيعة الحال المغرب يستقبل بدون التأكد خصوصا و ان الشحنة مجانية
لقاح جونسون جونسون ليس فعال وعنده اعراض جانبية خطيرة،نصيحة لاتثقوا في هذا اللقاح،شركة جونسون اند جونسون شركة لها شهرة سيئة في الغش في مختلف منتوجاتها ورفعت دعاوى قضائية ضدها.
جونسون في أروبا تعطى للنساء خمسين سنة فما فوق الطبيب في مركز التلقيح ملزوم عليه يكون عارف هذه المعلومة.
المصدر الطبي الذي يقول بأن لقاح جونسون ليس هو سبب الوفاة ، اسأله لماذا تسبب هذا اللقاح في غيبوبة باقي أصدقاء وصديقات البنت المتوفية. كفانا من التلاعب بأرواح الناس. لقاح جونسون ممنوع في معظم الدول الخبيرة باللقاحات ، فكيف يرخص باستعماله في بلدنا. اذا كانت اللجنة المغربية للتتبع اللقاح لا تملك خبرة واسعة في دراسة التلقيحات، فما عليها الا أن تحدو حدو البلدان المتقدمة.
اللهم ارحمها إن لله وإن إليه راجعون
هذآ جرس اينذار لكل من اراد التلقيح لابد بمعرفة نوعية اللقاح
الوضع الراهن غير مبشرا مما استدعى عائلة الشابة بالمطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ملامسة أسباب الوفاة
وفاة هذه الشابة بتلقيحها بلقاح جونسون أدى إلى الرعب والهلع بين المواطنين
لقاح جونسون له سمعة سلبية لذالك منع من عدة دول باستعماله
المؤسف الشديد ان لقاح جونسون في معظم الدول المتقدمة تعطى للفئة العمرية فوق الخمسين نتاسف للمغرب استعمله اقل من الخمسين ربما هذآ هو سبب وفاة الشابة تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته
شحنة جونسون قام المغرب باستيرادها مجانا ولم يراعوا الشركة التي لم تحترم التصنيع مما كانت الضحية هذه الشابة