زار المستشفى متنكرا….عامل إقليم آسفي يتسبب في اعفاء مندوب الصحة

2021-07-27 / 12:33 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير الصحة أصدر اليوم الاثنين قرارا يقضي باعفاء مندوب الصحة باقليم آسفي من مهامه.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار الاعفاء هذا جاء على هامش الزيارة التنكرية التي قام بها عامل الاقليم لمستشفى محمد الخامس بآسفي، ثاني أيام العيد والتي وقف من خلالها على الوضعية الكارثية للمستشفى من غيابات للأطر الصحية واكتظاظ غير مسبوق، مما جعل الأخير يربط اتصالا هاتفيا بوزير الصحة محيطا إياه بكافة فصول الواقعة قبل أن تتخذ الوزارة قرارا بتوقيف المسؤول الاقليمي عن الصحة بالاقليم.

مصادرنا من هناك، أكدت أن الوزارة بصدد تعيين خلفا للمندوب المعفي من مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة للسهر على تتبع الوضع الصحي بالاقليم لاسيما في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد.

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