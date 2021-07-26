المغرب يشارك بروما في قمة الأمم المتحدة التمهيدية حول النظم الغذائية

2021-07-26 / 11:45 مساءً
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هبة بريس

يشارك المغرب في قمة الأمم المتحدة التمهيدية حول النظم الغذائية، التي تنعقد أشغالها من الاثنين إلى الأربعاء المقبل بروما.

ويضم الوفد المغربي السيدان عمر هلال ويوسف بلا، وهما على التوالي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الوكالات الأممية بروما.

وبهذه المناسبة، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في كلمتيهما، بالتآزر الدولي الهادف إلى الاستجابة للتحديات المتعلقة بالنظم الغذائية التي كشف عنها فيروس كورونا، داعيين الدول الأعضاء إلى اعتماد نبرة جريئة والانكباب على أولوياتها الوطنية من أجل التغيير الناجع لنظمها الغذائية الوطنية.

وتروم قمة الأمم المتحدة التمهيدية حول النظم الغذائية، المنظمة من طرف الأمم المتحدة بهدف تسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة، التحضير لأشغال القمة والتوصيات التي ستنتج عنها، مع تعبئة الإرادة السياسية قصد تحفيز التغيير في الميدان.

وفي هذا السياق، ستعرف القمة التمهيدية إجراء نقاشات رفيعة المستوى، لاسيما بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء على الجوع، والتحدي الثلاثي المتعلق بتحقيق أهداف التغذية، المناخ والتنوع البيولوجي، فضلا عن الإجراءات الجريئة اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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