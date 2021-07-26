الولايات المتحدة.. وفاة طفل بعد إصابته بالطاعون

2021-07-26 / 10:39 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات “توفي لأسباب مرتبطة بالطاعون”.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في كولورادو في بيان إن وفاة الطفل الذي كان يسكن في مقاطعة لا بلاتا مرتبطة بالطاعون المؤكد الموجود بحيوانات وبراغيث في 6 مقاطعات بالولاية، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة.

وقالت عالمة الأوبئة والطبيبة البيطرية جينيفر هاوس: “في حين أنه من النادر أن يصاب الناس بالطاعون، فإننا نريد التأكد من أن الجميع يعرف الأعراض”، مشيرة إلى أنه يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية إذا تم اكتشافه مبكرا.

وأكدت أنه يجب على الناس البحث عن علامات ارتفاع درجة الحرارة أو تورم الغدد الليمفاوية، داعية سكان كولورادو إلى اتباع تدابير السلامة لحماية أنفسهم من الإصابة بالبكتيريا، بما في ذلك تجنب الاتصال بالحيوانات المريضة أو النافقة والبقاء خارج المناطق التي تعيش فيها القوارض البرية.

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