الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل للشعب التونسي

هبة بريس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد ابو الغيط ،دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي،معربا عن أمله بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم الاثنين،أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان جراندي. وأوضح البيان أن “الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد”.

واضاف، أن وزير خارجية تونس “أبلغ الأمين العام للجامعة عن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد والتفاعلات التي أدت الى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد”.

وقال البيان ، إن أبو الغيط ،أكد على الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.

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