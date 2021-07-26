تونس..الخارجية الأميركية تحذر من “خنق الخطاب الديمقراطي”

2021-07-26 / 9:15 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب التطورات” في تونس، مؤكدا أن الوزارة حذرت من “اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف”.

وقال المتحدث في بيان إن المسؤولين الأميركيين “كانوا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين التونسيين للتأكيد على أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن يستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.

وأضاف برايس: “لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. ونحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد عبرت، في وقت سابق الاثنين، عن قلق واشنطن إزاء تطور الأحداث في تونس.

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