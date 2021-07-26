الولايات المتحدة تبقي القيود على الرحلات الدولية بسبب كوفيد-19

2021-07-26 / 8:35 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “ستبقي في المرحلة الراهنة القيود السارية” على الرحلات الدولية بسبب كوفيد-19، رغم طلبات المعاملة بالمثل التي صدرت خصوصا من الاتحاد الأوروبي.

وعزت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحافي هذا القرار إلى التفشي السريع لمتحور “دلتا” الأكثر عدوى من كورونا، مشيرة إلى أن “هذا المتغير ينتشر هنا وفي جميع أنحاء العالم”.

وقالت: “بسبب دلتا فإن حالات الإصابة ترتفع هنا في بلدنا خاصة بين أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم ومن المرجح أن تستمر حالات الإصابة في الارتفاع في الأسابيع المقبلة”، مبينة أنه “سيتم تقديم توصيات جديدة بناء على البيانات الصحية”.

هذا و نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين يوم الاثنين الماضي بعدم السفر إلى المملكة المتحدة نظرا للزيادة في عدد الحالات.

وشكلت إدارة بايدن الشهر الماضي مجموعات عمل مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتقييم موعد رفع قيود السفر الدولية.

وبينما خففت الدول الأوروبية القيود المفروضة على المسافرين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم، لم ترفع الولايات المتحدة حتى الآن القيود المفروضة على السفر من دول أخرى.

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