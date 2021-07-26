العثماني: التشطيب على قيادات “المصباح”خشونة قانونية

هبة بريس ـ الرباط

رفض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التشطيبات التي مست مجموعة من قيادات وأعضاء الحزب،

ووصف العثماني في كلمة خلال ترؤسه للندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم برامجه الانتخابية، للانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات والغرف المهنية، هذه التشطيبات بالتحايل السياسي والخشونة القانونية.

وبخصوص جدل التعديلات الانتخابية، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن هذه التعديلات تمت بعملية جراحية غير مسبوقة وغير منطقية وغير منسجمة مع مبادئ الديمقراطية، مردفا: “لذا أكدنا رفضنا لها ولا زلنا نرفض القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة”.

وأضاف العثماني، أن العدالة والتنمية عبر عن رأيه بصراحة وقاوم إلى النهاية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات الانتخابية ستؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة بالجماعات الترابية، وشدد على أن المتضرر الأول من هذه البلقنة هو المواطن بسبب دور البلقنة في عرقلة التنمية المحلية.

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