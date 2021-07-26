مصرع مهاجر مغربي في انفجار هز منزله بساردينيا
الصورة من الحادث

إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي في انفجار هز منزله بساردينيا

2021-07-26 / 6:56 مساءً
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هبة بريس/ عبد اللطيف الباز

لقي مهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة مصرعه في انفجار داخل بيته بساردينيا مساء أمس الأحد.

ووفق المصدر فالضحية تعرض لانفجار قوي لم يترك مجالا لإنقاذ حياته ، وذلك أثناء قيامه باحراق بعض الأسلاك الكهربائية مستعملا قارورة غاز وأخرى للبنزين.فيما نجا عاملين كانا برفقته من هذا الحادث المآساوي الذي هز الجالية المغربية بايطاليا.

وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الانفجار الذي كان عنيفا وقويا تسبب في خسائر مادية كبيرة امتدت لعدة كيلمترات من محيط هذا المبنى مكان الحادث .

هذا وقد حلت بعين المكان المصالح الأمنية الإيطالية التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وفاة المعني بالأمر، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات حيث ينتظر إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتعليمات المدعي العام.

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