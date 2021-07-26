حزب إسباني: وزير الخارجية الجديد لم يفعل شيئا من أجل الاستئناف السريع للعلاقات مع المغرب
خوسيه مانويل ألبارس”

حزب إسباني : وزير الخارجية الجديد لم يفعل شيئا لاصلاح العلاقة المغربية الاسبانية

2021-07-26 / 6:49 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

تناولت “فالنتينا مارتينيز فيرو” المتحدثة باسم حزب “الشعب” الإسباني الكلمة في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني متطرقة الى مستجدات الوضع بين المغرب واسبانيا حيث عبرت عن قلقها من دخول 200 مهاجر غير قانوني من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مليلية في 22 من يوليوز الجاري .

وقالت الاخيرة إن وزير الخارجية الجديد “خوسيه مانويل ألبارس ” لم يفعل شيئًا لإصلاح هذه العلاقة بين البلدين” .

ودعت “فالنتينا مارتينيز فيرو” في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا برس” ألبارس للمثول أمام مجلس النواب في أقرب وقت ممكن ليشرح للنواب كيف ينوي إدارة الملف المغربي، ومواجهة أزمة ما زالت مفتوحة.

وأضافت “إذا كان الصديق المغرب أساسيًا بالفعل، كنا نأمل أن يعمل ألبارس في الأسبوع الأول من توليه حقيبة الخارجية على إصلاح العلاقة معه بشكل سريع عوض الذهاب في إجازة، علما أن هناك قضايا ملحة يتعين حلها”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن يدعو الرئيس التونسي إلى “حوار مفتوح” مع الأطراف السياسية

بلينكن يدعو الرئيس التونسي إلى “حوار مفتوح” مع الأطراف…

2021-07-26 / 11:49 مساءً
Photo of المغرب يشارك بروما في قمة الأمم المتحدة التمهيدية حول النظم الغذائية

المغرب يشارك بروما في قمة الأمم المتحدة التمهيدية حول…

2021-07-26 / 11:45 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. وفاة طفل بعد إصابته بالطاعون

الولايات المتحدة.. وفاة طفل بعد إصابته بالطاعون

2021-07-26 / 10:39 مساءً
Photo of الحنودي” يعلن انسحابه من الحزب المغربي الحر والتحاقه بحزب “الحمامة”

الحنودي” يعلن انسحابه من الحزب المغربي الحر والتحاقه بحزب…

2021-07-26 / 10:25 مساءً
Photo of الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل للشعب التونسي

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل للشعب التونسي

2021-07-26 / 9:43 مساءً
Photo of تونس..الخارجية الأميركية تحذر من “خنق الخطاب الديمقراطي”

تونس..الخارجية الأميركية تحذر من “خنق الخطاب الديمقراطي”

2021-07-26 / 9:15 مساءً
Photo of إطلاق استشارة من أجل تصور متجدد لسياسة المدينة

إطلاق استشارة من أجل تصور متجدد لسياسة المدينة

2021-07-26 / 9:09 مساءً
Photo of لتسريع حملة التلقيح.. ” خطيب الهبيل” يستهدق نقابات الصحة

لتسريع حملة التلقيح.. ” خطيب الهبيل” يستهدق نقابات الصحة

2021-07-26 / 8:43 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تبقي القيود على الرحلات الدولية بسبب كوفيد-19

الولايات المتحدة تبقي القيود على الرحلات الدولية بسبب كوفيد-19

2021-07-26 / 8:35 مساءً
Photo of قيس سعيد: صبرت كثيرا.. وقراراتي دستورية وليست انقلابا

قيس سعيد: صبرت كثيرا.. وقراراتي دستورية وليست انقلابا

2021-07-26 / 8:22 مساءً

تعليق واحد

  1. المغرب ليس دركي تستعملونه لحماية حدودكم وقضاء مصالحكم فقط فالمغرب بلد له سيادة وله مقدسات يجب احترامها والتعاون معه فيما يخدم مصلحة البلدين الجارين لكن هذا لم يحذث مع الاسبان التي خانت العهود وضربت في الصداقة وحسن الجوار لما تامرت مع الجزاىر ضدا في مصالح المغرب السيادية لذلك قرر المغرب ايقاف جميع علاقات التعاون مع اسبانيا لردعها بالرجوع الى صوابها واصلاح مايمكن اصلاحه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق