حزب بلجيكي يدعو إلى إجراء تحقيق في الفيضانات القاتلة

2021-07-26 / 6:15 مساءً
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هبة بريس

دعا حزب بلجيكي اليوم الإثنين، إلى تعيين لجنة برلمانية لإجراء تحقيق في الفيضانات القاتلة التي أطاحت بعدة بلدات في بلجيكا في وقت سابق الشهر الحالي.

وقال حزب “المركز الديمقراطي الإنساني” إنه لا يريد البدء في “عملية اضطهاد”، لكنه يأمل في إلقاء الضوء على الكارثة التي قتلت 37 شخصا في بلجيكا وخلفت العشرات من المفقودين.

وأضاف الحزب أن “الأولوية تظل لحماية الضحايا وعلى كل الجهود أن توجه حاليا نحو إدارة الأزمة”.

يريد الحزب إنشاء لجنة برلمانية في إقليم فالونيا البلجيكي الذي ضربته الفيضانات “لتجنب خطر تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل”.

وفي تحرك منفصل، دعا سكان يعيشون في بلدات قريبة من مدينة لياج شرقي البلاد التي دمرت بعد فيضان نهر فيسدر عن ضفافه، لفتح تحقيق مستقل.

وأوضح برونو ليسه من جماعة “أشخاص ضد الفيضانات” للإعلام البلجيكي أن جماعته تدرس السعي إلى رفع دعوى جنائية بتهمة القتل غير العمد.

يعتقد ليسه أن سوء التعامل مع أنظمة النهر زادت من الفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة. وأشار عدد من الخبراء إلى أن تقليل منسوب المياه في سد فيسدر بعد أن أصدر خبراء الأرصاد تحذيرات بسبب الطقس كان من شأنه منع وقوع الكثير من الضرر في بلدات م

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