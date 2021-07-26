كورونا.. الجزائر تعلن تعليق صلاة الجماعة في المساجد

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، اليوم الإثنين، تعليق صلاة الجماعة في مساجد المحافظات التي يشملها حظر التجوال الذي أقره رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بعد الارتفاع القياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها اليوم عن إجراءات مصاحبة أخرى تكمن في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت حظر التجوال الجزئي (من الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا)، ورفع شعيرة الآذان بالنسبة للصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة “الصلاة في بيوتكم ” مرتين في آخر الأذان، وتعليق التعليم القرآني بجميع الفضاءات، إلى جانب غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بجميع المحافظات المعنية.

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