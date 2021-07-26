دون شرط عنوان وبلد السكن.. “الصحة” تدعو للمواطنين للتوجه لمراكز التلقيح

هبة بريس - الرباط

أنهت وزارة الصحة إلى علم المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد -19، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح، تنهي وزارة الصحة

وأشارت الوزارة إلى أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية الحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل.

ودعت وزارة الصحة جميع الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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