خلال 24 ساعة.. تسجيل 2205 إصابة و22 حالة وفاة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2205 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 581.477 حالة في المغرب.
وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9611.
وتم التأكد من 2823 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 546.426.
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5 تعليقات
خلال 24ساعةمابينا الأمس واليوم فرق ملموس نتمنى انحفاظ الحالات المصابة بكورونا بإذن الله
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذآ الوباء
لابد من شبابنا اللجوء الى مراكيز التلقيح من أجل السيطرة على الوباء
يجب علينا ان نكون واعين وان نلتزم الاحتياطات اللازمة من أجل محاربة هذآ الوباء
اننا في حرب مع هذآ الوباء لابد من الانتصار عليه