كورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 2205 إصابة و22 حالة وفاة بكورونا

2021-07-26 / 4:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2205 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 581.477 حالة في المغرب.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9611.

وتم التأكد من 2823 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 546.426.

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