لقاح
لقاح كورونا

توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل 25 سنة فما فوق

2021-07-26 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة إلى أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية الحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل.

ودعت وزارة الصحة جميع الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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