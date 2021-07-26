بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ42 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي

هبة بريس

انطلقت، اليوم الإثنين، عبر تقنية التواصل المرئي، أشغال الدورة العادية الـ42 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية للاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للاتحاد المقرر عقده في 13 و 14 أكتوبر المقبل.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، السيد محمد عروشي.

وسينكب الممثلون الدائمون للاتحاد الافريقي، خلال هذه الدورة التي تمتد ليومين، على وجه الخصوص، على دراسة تقرير حول جائحة كوفيد-19 في القارة الإفريقية، وتقرير الأنشطة النصف سنوي المتعلق بموضوع السنة : “الفنون والثقافة والتراث : رافعة لبناء إفريقيا التي نريدها”.

كما ستتناول هذه الدورة نظام التوظيف داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي ومواضيع أخرى تتعلق، من بين أمور أخرى، بالتقرير الخاص بتفعيل المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

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