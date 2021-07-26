قيس سعيد

قيس سعيد يعفي رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من مناصبهم

2021-07-26 / 2:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بغعافاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

هذا وقد قرر الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية أمس الأحد، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد أيضا تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

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