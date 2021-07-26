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تونس.. قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة وتطرد جميع العاملين فيه

2021-07-26 / 12:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اكد مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي بان قوات من الأمن قامت صبيحة اليوم باقتحام مكتب القناة وطردت جميع العاملين فيه.

ووفق ما اكدته القناة فانه لم يتم اشعارها مسبقا بإخلاء المكتب .

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‫3 تعليقات

  1. خير ما فعلت السلطات التونسية لأن هذه القناة انحرفت عن مسارها وبها مذيعون يعملون لصالح الدول التي ترشيهم بالمال ويتدخلون في سياسة الدول بنشر الأكاذيب ونشر الكراهية بين الدول العربية بأمر من المخابرات العسكرية الفاشية لنيل رضاهم والترويج والدعاية لهم وإجراء المقابلات لهم أو عبر صفحاتهم الخبيثة، أتمنى مقاطعة الجزيرة مادام بعض الخبثاء اشباه الصحافيين يعملون بها، لا هندام، لا صوت سوى النهيق مثل الحمير.

  2. ينعين اغلاق مكانب تلك القناة في جميع انحاء العالم فلم يعد لها لزوم الا اثارة الفوضى وتزييف الحقائق .. الى المزبلة جزرة التزييف والكذب .

  3. تمنيت لو ان امارة قطر استغنت عن هذه القناة لانها تزرع الكراهية والغباء ومكلفة ماديا ..؟وانجزت جامعات رائدة للطلبة العرب في كل الميادين..؟هكذا ستدخل امارتكم قلوب الشباب العربي الى الابد…!

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