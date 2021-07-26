تونس.. قوات الأمن تقتحم مكتب قناة الجزيرة وتطرد جميع العاملين فيه

هبة بريس - وكالات

اكد مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي بان قوات من الأمن قامت صبيحة اليوم باقتحام مكتب القناة وطردت جميع العاملين فيه.

ووفق ما اكدته القناة فانه لم يتم اشعارها مسبقا بإخلاء المكتب .

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