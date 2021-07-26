أشرف محبوبي

أولمبياد طوكيو (التايكواندو).. المغربي أشرف محبوبي يعبر الى دور ربع النهائي

2021-07-26 / 12:09 مساءً
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هبة بريس

أطاح لاعب التايكواندو المغربي أشرف محبوبي بحامل ذهبية ريو 2016 العاجي شيخ سالا سيسيه المصنف ثالثا عاميا بتيجة 21-11 ،ليبلغ اليوم الاثنين الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو لوزن -80 كلغ.

وقال محبوبي، المصنف 22 عالميا، في تصريحات صحفية عقب هذا الفوز الثمين إن « الانتصار لم يكن متوقعا ولكن وضعنا الخطط المناسبة للتفوق على الخصم « .

وأضاف أنه تم التركيز جيدا خلال الجولة الثالثة ،التي تفوق فيها بشكل واضح على منافسه ،مبرزا ان نتيجة الفوز تأتت جراء إدراكه للمشاكل في اللياقة البدنية لمنافسه.

ويلتقي محبوبي ، في الدور المقبل مع الاردني صالح الشرباتي، المصنف سادسا عالميا، حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 ،الفائز على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 5-4.

وتأهل في وقت سابق المصري سيف عيسى إلى الدور ربع النهائي للوزن ذاته بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون 11-1 ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الايطالي سيموني أليسيو.

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