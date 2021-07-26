أولمبياد طوكيو (التايكواندو).. المغربي أشرف محبوبي يعبر الى دور ربع النهائي

هبة بريس

أطاح لاعب التايكواندو المغربي أشرف محبوبي بحامل ذهبية ريو 2016 العاجي شيخ سالا سيسيه المصنف ثالثا عاميا بتيجة 21-11 ،ليبلغ اليوم الاثنين الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو لوزن -80 كلغ.

وقال محبوبي، المصنف 22 عالميا، في تصريحات صحفية عقب هذا الفوز الثمين إن « الانتصار لم يكن متوقعا ولكن وضعنا الخطط المناسبة للتفوق على الخصم « .

وأضاف أنه تم التركيز جيدا خلال الجولة الثالثة ،التي تفوق فيها بشكل واضح على منافسه ،مبرزا ان نتيجة الفوز تأتت جراء إدراكه للمشاكل في اللياقة البدنية لمنافسه.

ويلتقي محبوبي ، في الدور المقبل مع الاردني صالح الشرباتي، المصنف سادسا عالميا، حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 ،الفائز على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 5-4.

وتأهل في وقت سابق المصري سيف عيسى إلى الدور ربع النهائي للوزن ذاته بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون 11-1 ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الايطالي سيموني أليسيو.

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