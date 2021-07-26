العثماني: ادعاءات التجسس “كذبة” وفيلم “هوليودي” تستهدف نجاحات المغرب

هبة بريس - الرباط

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ادعاءات تجسس المغرب على عدد من الشخصيات باستعمال برنامج “بيغاسوس”، ب”الكذبة” و”الفيلم الهوليودي”.

وأكد العثماني، خلال استضافته ببرنامج “مواجهة للإقناع” بقناة ميدي1 تيفي، أمس الأحد، أن هذه الادعاءات والأخبار الزائفة تسعى لاستهداف نجاحات المغرب.

وأضاف العثماني، أن الحكومة أصدرت بلاغين في الموضوع تم خلالهما التأكيد على “رفض هذه الادعاءات الزائفة، والتنديد بها جملة وتفصيلا”، وشددت على عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص، كما تم رفع دعوى أمام القضاء الوطني والدولي بخصوص هذه الأخبار الزائفة.

هذا و رفع المغرب دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمة العفو الدولية (أمنستي) والائتلاف الصحافي «فوربيدن ستوريز»، بتهمة التشهير، وذلك وفق ما أعلن عنه المحامي المعين من طرف الرباط أوليفيي بارتيلي، في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الخميس المنصرم

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