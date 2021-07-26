الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

هبة بريس - الرباط

اضطر ضابط أمن يعمل بالهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 25 يوليوز الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير متقدمة ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة على مستوى حي النهضة 2 بمدينة تمارة، بسبب حمله للسلاح الأبيض بدون سند مشروع وتعريضه سلامة المواطنين للخطر، غير أنه واجه عناصر الدورية الأمنية ورفض الامتثال، مما استدعى اطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء قبل أن يتم ضبط المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ولابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0