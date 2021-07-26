تونس.. مناوشات بين أنصار الرئيس وأنصار “النهضة” أمام مبنى البرلمان

هبة بريس - وكالات

تشهد الساحة أمام البرلمان التونسي حالة من الاحتقان بعد تجمع أنصار حركة “النهضة” وأنصار الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن أمس تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.

وحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم” ، فقد تجمع أنصار حركة “النهضة”، الذين وصفوا قرارات الرئيس بالانقلاب، هاتفين بشعارات “يسقط يسقط الانقلاب”، فيما رفع أنصار الرئيس قيس سعيد شعارات تعبر عن دعمهم ومساندتهم لقراراته.

هذا وتشهد ساحة باردو حيث يوجد مقر البرلمان التونسي حضورا أمنيا مكثفا، وإجراءات أمنية مشددة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

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