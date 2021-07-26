أولمبياد طوكيو ” ركوب الأمواج”: المغربي بوخيام يودع المنافسة

هبة بريس

خرج البطل المغربي رمزي بوخيام من دائرة التنافس في رياضة ركوب الامواج، المدرجة ضمن منافسات الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في طوكيو، عقب تعثره في الدور الثالث أمام الفرنسي ميشيل بوريز.

وأجري الدور الثالث في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، حيث انهزم بوخيام بما مجموعه 9.40 مقابل 12.43.

وكان بوخيام قد تأهل لدور الثمن حينما جاء ثانيا في المجموعة الرابعة خلف الأسترالي رايت أوين وأمام بطل العالم مرتين الأمريكي فلورونس جون جون، بحصوله على علامة إجمالية بلغت 10.23 من محاولتين.

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