سعد الدين العثماني

العثماني: غالبية مرضى كورونا المتواجدين بالانعاش لم يتلقوا اللقاح

2021-07-26 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن أغلب حالات كورونا المتواجدة بأقسام الانعاش بالمستشفيات لم تتلقى اللقاح.

وقال العثماني، خلال حضوره في برنامج مواجهة للإقناع، بقناة ميدي 1 تيفي، مساء أمس الأحد، إن أزيد من 70 في المائة من المغاربة الذين دخلوا غرف الإنعاش لم يتلقوا التلقيح.

وأضاف رئيس الحكومة، أن أغلب المصابين لم يتلقوا اللقاح وسنهم يفوق الخمسين سنة، داعيا المواطنين الى المساهمة في انجاح هذه الحملة الوطنية للحد من الفيروس ومن وفياته.

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