عقب الحملة الإعلامية المسعورة ضد المغرب.. رأفت و بطمة تدخلان على الخط

نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكرت كل من الفنانتين لطيفة رأفت و دنيا بطمة الحملة الإعلامية المسعورة التي شُنت ضد المغرب و التي تتعلق باتهام المخابرات المغربية بالتجسس و اختراق هواتف مجموعة من الشخصيات الأجنبية.

و نشرت رأفت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي : “المغرب الجميل، للنجاح ضريبة لكن القافلة لا تتوقف، بل تستمر في سيرها نحو الأمام، دام عزك يا وطن تحت القيادة الرشيدة لمحمد ابن الحسن.. ”.

وبدورها تفاعلت الفنانة دنيا بطمة مع الموضوع، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بنفس المنصة التدوينة التالية: “في خضم الهجمة المسمومة، والمسعورة، التي تشنها منظمات دولية، ومؤسسات إعلامية أجنبية لمحاولة تشويه صورة المؤسسات الوطنية، وزعزعة الثقة بين المواطن، وحماته، وأعينه، التي لا تنام، لا أملك إلا أن أعلن تضامني اللامشروط، والكامل مع بلادي جراء ما يطالها من اتهامات، ومزاعم عارية من الصحة، ومفتقدة للمصداقية”.

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