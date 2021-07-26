راشد الغنوشي

بعد حل البرلمان وإقالة الحكومة.. الغنوشي: “الرئيس انقلب على الثورة والدستور”

2021-07-26 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور” وذلك بعدما أعلن امس الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الغنوشي زعيم حزب “النهضة” في اتصال مع وكالة “رويترز”: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

وكان سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

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تعليق واحد

  1. هذا المستسلم الذي يتشدق بالكلام الفارغ، ماذا صنع للتونسيين وحزبه يتحكم في الحكم. لم يحقق أي شئ سوى الفوضى وضعف التسيير. ان تدخل رئيس الدولة في اقاف هذه الفوضى كان لا بد منها لأنه في الأخير هو الوحيد المسؤول على سلامة المواطنين التونسيين وضمان حقوقهم. الأحزاب في كل الدول الفقيرة ليست سوى مؤسسات خصوصية لا يهمها المواطن بقدر ما يهمها امتصاص خيرات البلاد.

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