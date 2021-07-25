قيس سعيد يحذر المتمردين: “كل رصاصة ستقابل بقصف لا يحصى”

هبة بريس ـ متابعة

جملة من الإجراءات اتخذها قيس سعيد رئيس تونس مساء اليوم بعد تفجر احتجاجات صاخبة و عنيفة بعدد من مدن تونس.

قيس سعيد قرر و في تصريح مباشر أمام كبار مسؤولي القوات المسلحة و الأمن إقالة رئيس الحكومة و تجميد البرلمان و تجريد النواب من الحصانة و رئاسته شخصيا للنيابة العامة.

و في تصريحه، حذر قيس سعيد رئيس تونس المتمردين من استعمال السلاح في الاحتجاجات، حيث هدد بأن كل رصاصة قد تخرج سيكون ثمنها قاسيا و ستقابل بقصف لا يحصى من قبل القوات العسكرية و الأمنية.

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