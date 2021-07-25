قيس سعيد يحذر المتمردين: “كل رصاصة ستقابل بقصف لا يحصى”

2021-07-25 / 10:19 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

جملة من الإجراءات اتخذها قيس سعيد رئيس تونس مساء اليوم بعد تفجر احتجاجات صاخبة و عنيفة بعدد من مدن تونس.

قيس سعيد قرر و في تصريح مباشر أمام كبار مسؤولي القوات المسلحة و الأمن إقالة رئيس الحكومة و تجميد البرلمان و تجريد النواب من الحصانة و رئاسته شخصيا للنيابة العامة.

و في تصريحه، حذر قيس سعيد رئيس تونس المتمردين من استعمال السلاح في الاحتجاجات، حيث هدد بأن كل رصاصة قد تخرج سيكون ثمنها قاسيا و ستقابل بقصف لا يحصى من قبل القوات العسكرية و الأمنية.

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‫2 تعليقات

  1. هذا هو مصير الحكومة والرئيس الذين يتسابقون للحصول على كراسي الحكم دون تدرج لا في السياسة ولا في الممارسة الفعلية وغالبا ما يكون الدافع الأساسي شخصي ولا يمت بصلة إلى طموحات الشعب في الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ولا العيش الكريم خاصة في الدول التي لا تتوفر على دستور صوت عليه الشعب بأكمله بإستثناء قانوني وديموقراطي وبنزاهة تامة ولا شك فيها وبأغلبية ثلثي المواطنين وتحت رقابة دولية.

  2. من حقه كرىيس للبلاد ويسمح له الدستور فعل ذلك مادامت البلاد تعرف فوضى وانتفاضات عارمة لكي يحفظ امن بلاده واستقرارها فهذا شان داخلي يهم تونس

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