رئيس تونس يعفي رئيس الحكومة ويجمد البرلمان ويجرد النواب من الحصانة

2021-07-25 / 10:00 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

بعد الاحتجاجات الأخيرة لفئات واسعة من الشعب التونسي، أصدر رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات و القرارات غير المتوقعة مساء اليوم الأحد.

و أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر رئيس تونس خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأضاف قيس سعيد أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

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