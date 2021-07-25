بسبب “50 في المئة”.. الطاكسيات الكبيرة الحجم تتوعد الحكومة بالإضراب

2021-07-25 / 9:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب كبير ذاك الذي يسود وسط مهنيي قطاع النقل خاصة فئة سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بعدما قررت الحكومة إعادة فرض 50 في المئة من القدرة الاستيعابية لها ضمن حزمة تدابير جديدة تروم الحد من تفشي وباء كوررنا بالمغرب.

قرار الحكومة الأخير لم يرق لمهنيي سيارات الأجرة خاصة أن الأمر سيضعهم في مواجهة مباشرة مع الزبناء الذين يرفضون مضاعفة سعر التنقل بسبب ضعف القدرة الشرائية لعدد كبير منهم.

و في ظل هذا المعطى، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن تنسيقا يجري خلال الساعات الأخيرة بين عدد من تنظيمات أصحاب سيارات الأجرة البيضاء بالدار البيضاء يهدف للاصطفاف في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة بحر هذا الأسبوع.

و يحاول مهنيو النقل بسيارات الأجرة الكبيرة الحجم بالعاصمة الاقتصادية لفت انتباه الحكومة من خلال هاته الخطوة التصعيدية لمراجعة القرار الذي يعتبرونه يضر بمصالحهم خاصة بعد أشهر من العطالة خلال فترة الجائحة.

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