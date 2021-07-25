مسؤولة إسرائيلية تصف أول رحلة للمغرب ب”اليوم التاريخي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وصلت لمطار مراكش اليوم أول الرحلات السياحية القادمة من تل أبيب بعد أشهر من استئناف العلاقات بين المغرب و إسرائيل.

و مباشرة فور وصول أولى الطائرات السياحية لمطار مراكش، أكدت نائبة رئيس المبيعات والقسم التجاري لدى شركة “العال”، دينا بن تال، أن الأمر يتعلق بـ”يوم تاريخي” بفضل هذه الرحلة التجارية الأولى بين تل أبيب ومراكش، والتي تعد جسرا بين البلدين الذين تجمعهما “علاقات تعاون جيدة”.

و بعد أن ذكرت بن تال بأن حوالي مليون اسرائيلي تنحدر أصولهم من المغرب، أبرزت ذات المتحدثة أن هذه الرحلة التجارية المباشرة ستقدم عددا من فرص الأعمال وستستقطب مزيدا من السياح الاسرائيليين صوب المملكة.

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