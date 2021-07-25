عميد الأولمبي الألماني يطلب الزواج من خطيبته مباشرة في الملعب

هبة بريس ـ وكالات

في لقطة جميلة استأثرت باهتمام جل متتبعي الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا بطوكيو اليابانية، تقدم لاعب منتخب ألمانيا بطلب الزواج من خطيبته على الهواء مباشرة من الملعب أمام ملايين المشاهدين.

و تقدم ماكس كروس، قائد منتخب ألمانيا، المشارك في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو، بطلب للزواج من صديقته ديلارا، خلال مقابلة تليفزيونية أجريت معه عقب فوزه منتخب الماكينات على نظيره السعودي (3-2)، اليوم الأحد.

وأخذ كروس (33 عاما) الميكروفون من مذيعي محطة (أيه آر دي) التليفزيونية الألمانية، وجلس على ركبتيه وقال مبتسما “لقد كنا سويا منذ بضعة أشهر، سنة في الواقع”.

ووجه حديثه لصديقته المتواجدة حاليا في ألمانيا، على أمل مشاهدتها اللقاء، حيث قال “أسألك إذا كنت تريدين أن تصبحي زوجتي؟”.

وأوضح كروس، مهاجم يونيون برلين الألماني، أنه خطط للإقدام على هذه الخطوة في البداية بعد تسجيله هدفا في أولمبياد طوكيو، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان سيهز الشباك في هذه المنافسات من عدمه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0