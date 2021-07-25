بتنسيق مع الديستي.. إيقاف مصنفين “خطر” بحوزتهما مخدرات معدة للتهريب الدولي

ع محياوي _ هبة بريس

بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الأحد 25 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه فيهما بمنطقة “تاهلة” نفوذ إقليم تازة، وأسفرت العملية عن توقيف السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما، و قد تم حجز 15 رزمة تحتوي على شحنة بلغ وزنها الإجمالي 450 كيلوغراما من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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