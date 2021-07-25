بنموسى: “كل من يريد اللعب بالنار سيجد أمامه جبهة موحدة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد شكيب بنموسى في تصريح لإحدى الصحف الأسبوعية الفرنسية أن كل من يريد اللعب بالنار سيجد نفسه في مواجهة وحدة وطنية لن تتوانى لحظة في الدفاع عن توابث و مقدسات المملكة المغربية.
و شدد بنموسى في حديثه على أن كل الذين يريدون اللعب بالنار سيجدون أمامهم جبهة موحدة تتمتع بعزيمة صلبة، و ذلك إيمانا من كل أطياف الشعب المغربي و إجماعهم على الوحدة الوطنية.
و أوضح المتحدث ذاته أن هناك العديد من الشبكات المعادية للمغرب بعدد من الدول منها تلك التي تتصرف بمنطق عدائي للمملكة، غير أن المغاربة قاطبة حريصين على الدفاع عن وحدتهم الترابية و تماسك وطنهم بشتى الطرق ومهما كلف الثمن.
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4 تعليقات
صدق الرجل
لابد ان نكونوا حارصين على الدفاع عن وحدتنا الترابية والتماسك بوطنيتنا ولو كلفنا ارواحنا
المغاربة كلهم صف واحد للدفاع عن مقدسات بلادهم ومن يريد المساس بمصالح الوطن او النيل من سمعته سيعرض نفسه لما لا يحمد عقباه فالمساس بسيادة المملكة خط احمر لا يمكن التساهل معه
اللي گال لعصيدة باردة إدير يدو فيها
الله الوطن الملك