بنموسى: “كل من يريد اللعب بالنار سيجد أمامه جبهة موحدة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى في تصريح لإحدى الصحف الأسبوعية الفرنسية أن كل من يريد اللعب بالنار سيجد نفسه في مواجهة وحدة وطنية لن تتوانى لحظة في الدفاع عن توابث و مقدسات المملكة المغربية.

و شدد بنموسى في حديثه على أن كل الذين يريدون اللعب بالنار سيجدون أمامهم جبهة موحدة تتمتع بعزيمة صلبة، و ذلك إيمانا من كل أطياف الشعب المغربي و إجماعهم على الوحدة الوطنية.

و أوضح المتحدث ذاته أن هناك العديد من الشبكات المعادية للمغرب بعدد من الدول منها تلك التي تتصرف بمنطق عدائي للمملكة، غير أن المغاربة قاطبة حريصين على الدفاع عن وحدتهم الترابية و تماسك وطنهم بشتى الطرق ومهما كلف الثمن.

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