توزيع حالات الإصابة و الوفيات بكورونا في المغرب حسب الجهات

2021-07-25 / 5:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إصابة 4110 شخص  جديد بفيروس كورونا، بينما تم شفاء 1525 حالة و وفاة 30 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 579 ألف و272 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 543 ألف و603 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9589.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (3)، وسوس-ماسة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، وكلميم-واد ونون (2)، والشرق (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1360)، ومراكش-آسفي (975)، وسوس-ماسة (679)، وبني ملال-خنيفرة (208)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (153)، والرباط-سلا-القنيطرة (153)، وفاس-مكناس (136)، والشرق (129)، والعيون-الساقية الحمراء (112)، ودرعة-تافيلالت (93)، وكلميم-واد نون (67)، والداخلة-واد الذهب (45).

و بلغ مجموع الحالات النشيطة 26 ألف و80 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 713 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، بينما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 بلغ 6، 22 في المائة.

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‫3 تعليقات

  1. صافي ..!! بديتو تحسبو الحالات و الوفيات ؟؟؟ إوا هي نقولوا العام زين !!!! بعد فرصة نجلسوا فديورنا و نسمعوا لعضامنا و نتسناو الانتخاااااباااتتتتت !!!

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