بنموسى: “نجاح المغرب في إفريقيا لا يروق للجميع خاصة الجزائر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى في حوار نشرته إحدى الصحف الأسبوعية الفرنسية الصادرة نهاية الأسبوع أن هناك دولا لم يرقها المسار الذي اتخذه المغرب و ريادته للقارة الإفريقية و نجاحاته الكبيرة و في مقدمة هاته الدول الجزائر.

و أوضح بنموسى في حوار مع الأسبوعية الفرنسية أن هناك العديد من الشبكات المعادية للمغرب بفرنسا، وفي مناطق أخرى، التي تتصرف بمنطق عدائي، وكذلك يفعل فاعلون يركبون موجة العداء للمملكة.

و شدد ذات المتحدث إلى أن نجاح المغرب في إفريقيا لا يروق للجميع، خاصة الجزائر، مشيرا إلى أن بعض العناصر التي أثيرت قبل عام، تثار اليوم بطريقة منسقة مع قرب عيد العرش والانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وذلك في سياق يحقق فيه المغرب العديد من التقدم، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يرضي البعض.

وتساءل بنموسى حول السر وراء التركيز على بلدان بعينها في وضع قائمة بالشخصيات أو الأشخاص الذين يستهدفون باختراق هواتفهم، ومحاولة تقديم تلك البلدان على أنها بلدانا مارقة أو بوليسية، هذا في الوقت الذي تعاملت الشركة الإسرائيلية مع حوالي أربعين دولة.

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