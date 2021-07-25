أربعة ملاكمين مغاربة يغادرون أولمبياد طوكيو من الدور الأول

2021-07-25 / 4:53 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

خرج الملاكم المغربي محمد الصغير وزن 75-81 كلغ من المنافسات الأولمبية عقب انهزامه أمام الروسي إمام خاتاييف بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من المباراة التي دارت بينها ،اليوم الأحد، برسم منافسات اليوم الثالث.

نفس المصير لقيه مواطنيه عبد الحق ندير في وزن 57-63 كلغ بانهزامه أمام الموريسي لويس ريشارنو، كما أن محمد حموت  انهزم بدوره أمام الإيراني شهباخش دانيال.

ولم تشكل الملاكمة رباب شدار 51 كلغ الإستثناء إذ غادرت المحفل العالمي مبكرا بخروجها في دور سدس عشر النهاية بعد انهزامها ، اليوم أيضا، أمام البريطانية شارلي سيان دافزيون بحصة 0-5 نقطة.

وتبقى الآمال معقودة على الملاكمة أميمة بلحبيب في وزن 69 كلغ والملاكم يونس باعلا في وزن 91 كلغ لتجاوز عقبة الادوار الأولى حيث سيدخلان بعد غد الثلاثاء غمار المنافسات.

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تعليق واحد

  1. المغادرة من الدور الاول سنة معروفة في الرياضة المغربية .كما هو الشأن في المونديال.امر طبيعي فالازمة بنيوية لا صحة لا تعليم لا رياضة لا تشغيل .والغرائب في الامر هو الشعارات الرنانة التي نسمعها في الإداعة والتلفزة من قبيل التنمية و الحكامة…….

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