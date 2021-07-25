المفوضية الأوروبية: “من الضروري الحفاظ على شراكتنا القوية بالمغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية أنه من الضروري الحفاظ على الشراكة القوية التي تجمع بلدان الاتحاد الأوروبي و المغرب باعتبار المكانة المتميزة التي يحظى بها الأخير لدى الاتحاد.

و شددت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية خلال مقابلتها مع نواب بالبرلمان الإسباني على ضرورة الحفاظ على الشراكة القوية مع المغرب.

و حسب مصادر إعلامية دولية، فقد أكدت جوهانسون أنه لا يجب التفريط أبدا في الشراكة مع المغرب، مضيفة أنه من الضروري الحفاظ على هذه الشراكة القوية معه على أساس الالتزامات والقيم والمسؤوليات المشتركة.

و وصفت ذات المسؤولة الأوروبية المغرب بكونه يمثل ثاني أكبر دولة تحافظ على سياسة التعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

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