أمريكا تمنح 300 ألف جرعة لقاح “جونسون” للمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منحت الولايات المتحدة الأمريكية 300 ألف جرعة لقاح من نوع “جونسون أند جونسون” للمغرب و ذلك في إطار الدعم الكبير و التعاون بين أمريكا و المغرب.

هاته العملية و حسب ما أكده الجانب الأمريكي تأتي في إطار برنامج كوفاكس الذي هو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

و توصل المغرب بحوالي 300 ألف جرعة لقاح أنتجته شركة الأدوية الأمريكية Johnson & Johnson، حيث لا تتطلب سوى حقنة واحدة للتلقيح الكامل.

هذا التبرع سيعطي تطعيما ذا حماية كاملة ضد فيروس “كورونا” لأكثر من 300 ألف مغربي، كما سيساهم بشكل كبير في جهود المغرب المبذولة للسيطرة على الوباء.

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