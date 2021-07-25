أمريكا تمنح 300 ألف جرعة لقاح “جونسون” للمغرب

2021-07-25 / 3:37 مساءً
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منحت الولايات المتحدة الأمريكية 300 ألف جرعة لقاح من نوع “جونسون أند جونسون” للمغرب و ذلك في إطار الدعم الكبير و التعاون بين أمريكا و المغرب.

هاته العملية و حسب ما أكده الجانب الأمريكي تأتي في إطار برنامج كوفاكس الذي هو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

و توصل المغرب بحوالي 300 ألف جرعة لقاح أنتجته شركة الأدوية الأمريكية Johnson & Johnson، حيث لا تتطلب سوى حقنة واحدة للتلقيح الكامل.

هذا التبرع سيعطي تطعيما ذا حماية كاملة ضد فيروس “كورونا” لأكثر من 300 ألف مغربي، كما سيساهم بشكل كبير في جهود المغرب المبذولة للسيطرة على الوباء.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت.. هنا تكمن الفوضى والتطاول على مضامين الدستور

تارودانت.. هنا تكمن الفوضى والتطاول على مضامين الدستور

2021-07-25 / 7:32 مساءً
Photo of توزيع حالات الإصابة و الوفيات بكورونا في المغرب حسب الجهات

توزيع حالات الإصابة و الوفيات بكورونا في المغرب حسب…

2021-07-25 / 5:14 مساءً
Photo of في 24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 4110 إصابات و30 وفاة بالمغرب

في 24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 4110 إصابات و30 وفاة…

2021-07-25 / 4:43 مساءً
Photo of عمال النظافة.. سواعد تحرص على راحة المواطنين بكل نكران للذات

عمال النظافة.. سواعد تحرص على راحة المواطنين بكل نكران…

2021-07-25 / 4:13 مساءً
Photo of هذه حقيقة عدم اعتراف الدرك بجواز التلقيح

هذه حقيقة عدم اعتراف الدرك بجواز التلقيح

2021-07-25 / 1:26 مساءً
Photo of جواز التلقيح لا يسمح بالتنقل في الفترات الليلية بالمغرب

جواز التلقيح لا يسمح بالتنقل في الفترات الليلية بالمغرب

2021-07-25 / 1:23 مساءً
Photo of بعد عطلة العيد.. شوارع البيضاء تسترجع صخبها تدريجيا

بعد عطلة العيد.. شوارع البيضاء تسترجع صخبها تدريجيا

2021-07-25 / 12:22 مساءً
Photo of تزامنا مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع درجة الحرارة بمختلف الجهات

تزامنا مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع درجة الحرارة بمختلف الجهات

2021-07-25 / 11:16 صباحًا
Photo of توضيح من الحكومة بخصوص منع التنقل من أو في اتجاه ثماني مدن

توضيح من الحكومة بخصوص منع التنقل من أو في…

2021-07-24 / 11:22 مساءً
Photo of إبن كيران: “المغرب مستهدف من الجيران”

إبن كيران: “المغرب مستهدف من الجيران”

2021-07-24 / 10:14 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق