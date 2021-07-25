المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى ثمن نهاية الألعاب الأولمبية

2021-07-25 / 3:13 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تأهل البطل المغربي رمزي بوخيام، اليوم الأحد، إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب الأمواج (سورف)، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو وتستمر إلى غاية 8 غشت المقبل.

وبلغ بوخيام، الذي حظي بشرف حمل العلم الوطني في حفل افتتاح الأولمبياد الياباني، هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في السلسلة الإقصائية الرابعة بمجموع 10.23 نقطة، خلف الأسترالي رايت أوين (10.40 نقطة)، فيما عاد المركز الثالث للأمريكي فلورونس جون جون (8.37 نقطة).

وسيقام دور ثمن النهاية ،يوم غد الإثين، على طريقة المواجهات المباشرة.

وكان بوخيام (26 سنة)، دخل التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل اسمه كأول لاعب مغربي وعربي يحجز تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو، إثر احتلاله المركز الأول في الجولة الخامسة برصيد 50ر14 نقطة، ضمن منافسات بطولة العالم التي أقيمت بشاطىء مدينة ميازاكي اليابانية (7 إلى 15 شتنبر 2020).

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