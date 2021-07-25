هذه حقيقة عدم اعتراف الدرك بجواز التلقيح
محمد منفلوطي_هبة بريس
انتشرت في الآونة الأخيرة قصاصات ومنشورات منها ما يحمل مغالطات ومنها ما أسيء فهمها فهما دقيقا، إما عن قصد أو غيره، فنتج عن ذلك ما نتج من جدل وتأويلات، ومن الناس من وجد في صفحات الفايسبوك مساحة كبيرة وحرية واسعة لنشر جزء منها والمساهمة في تداولها على نطاق واسع.
في الآونة الأخيرة، تداول المتداولون أخبار مفادها أن عناصر الدرك الملكي المرابطين عند مختلف نقاط المراقبة لا يعترفون بحواز التلقيح، وما نتج عن ذلك من ردود أفعال بين المواطنين والمواطنات خاصة منهم الذين كانوا في زيارات عائلية أو قضاء بعض أيام العطل في زمن الجائحة..
قيل عن الأمر ماقيل، عن قصد أوغيره، لكن الأمر لا يعدو سوى أن يكون قراءة خاطئة للقرار الأخير التي اتخذته الحكومة والمتعلق بحالة الطوارئ، فأمر الاعتراف أو عدم الاعتراف بجواز التلقيح تؤطره عنا القوانين والمذكرات والمراسلات، ولا يحق لأي كان أن يتخذ في الأمر قرارا انفراديا بعيدا عن مضامين النصوص القانونية.
هذه القراءة القانونية للقرار الحكومي الأخير، في علاقته مع ما تم الترويج له كون عناصر الدرك الملكي لا تعترف بالجواز كوثيقة تسمح بالمرور، تحيلنا على أن الوثيقة ذاتها لا تتيح لأصحابها حق التجول والتنقل من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى الرابعة والنصف صباحا، وما دون ذلك فهي وثيقة رسمية تمنح صاحبها الحق في التنقل.
قلنا دائما في مقالات سابقة، وحتى في أوج بداية الجائحة، أن في زمن كورونا ضاع الحق بين الإخبار والإشاعةعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ثنايا ذلك، تسارعت الأحداث، وتسللت معطيات وأخبار منها ما يحمل منطق الجد والمصداقية، ومنها ما يحتمل الخطأ، ومنها ما يندرج في خانة التضخيم والتضليل والترويع، مما خلق نوعا من الهيستيريا الفتاكة التي هي أشد من كورونا القاتل….فدبّ الخوف في نفوس الناس بغرض خلق “البلبلة” بين صفوف المواطنين، لمثل هؤلاء نقول “اتقوا الله في وطنكم” قبل نشر القصاصات والتدوينات.
16 تعليقات
Nous aussi nous avons une cellule grise. Le problème qui s’est posé c’est entre 4h30et 11h pour la permission de circuler avec le passeport vaccinal
هههههه حكومة فاشلة ،والشعب فاق وعاق
و اين هو الجواب ؟ظننت أن المقال سيعطي الجواب الكافي و الشافي لكن بعد قراءته زادني غموض في غموض.
اتقوا الله فينا من هذه الأساليب الركيكة والأخبار التي لا اساس لها ولا سند. فاللهم ارحمنا برحمتك فإننا لم نعد نشتكي من كورونا واحدة بل من عدة كورونات.
مع كامل إحترامي لصاحب المقال فأنت صحفي بدرجة لحاس ممتاز، إذا كانت شهادة التلقيح لا تكفل للمواطن حق التنقل بعد الحادية عشر ليلا و هو حق مشروع بنص القانون و الدستور و عليه لا جدوى من اللقاح، أتمنى الدولة تحل عينيها و توحد الجبهة الداخلية لأن الجبهة الخارجية كثرو فيها الأعداء، الحكومة العثمانية باغا تنوض البلبلة الله ياخد فيهم الحق و موضوع كورونا لازم يتغلق
اقسم بالله ان معاملة رجال الدرك انبل وارقى معاملة سافرت انا وعائلتي من العيون حتى اكادير بدون ادنى مشكل كفى من تلك النظرة النمطية الخبيثة
قلنا دائما غاب وظهر وبان الحق وزهق الباطل.
وبين ضحاها و ليلة ويوم مشمس مقبل ومدبر …يا كاتب المقال ..وضح للناس و بأسلوب مبسط يفهمه العادي والبادي ..لا تخبط خبط عشواء والكلمات تتداخل والمفاهيم تتناطح ومن أراد الفهم عليه الاستعانة بفقيه لغوي و آخر دستوري
كتير من المواطنين دكروا انه طلب منهم رخصة التنقل ولم يقبل منهم جواز التلقيح نهارا وليس ليلا.المرجو التاكد جيدا.
فعلا هناك مواقع تنشر الاشاعات والاخبار الكاذبة لهدف ما فقد قرأت في بعض المواقع التي لا تحترم المواطن ان هناك مواطنون تم تغريمهم رغم توفرهم على جواز التلفيح هكذا وبدون اي تدقيق انها سخافة المقاهي ( المصدر)
وجب التحري والتدقيق في معلوماتك.مثلا يوم أمس تم تغريم مواطن من مدينة آزمور بما قيمته300درهم من طرف درك النواصر لما كان متوجها لمطار محمد الخامس. للتأكد من المعلومة أدخل للرابط التالي:sauvez Azemmour.
على ما اعتقد ان النازلة كانت عندما سمحت الحكومة بالتنقل لاصحاب جواز التلقيح ولو بعد الحادية عشرة ليلا وليس اليوم
اريد توضيح للمشالهدين الكرام
مقال غامض جدا
نرجو نشر قرار بعد أن يتم مراسلة قسم الدرك المركزي بالرباط
وقرار الحكومة واضح
حدر التجول من 11 ليلا حتى 4 صباحا
التنقل بين المدن بشهادة التنقل أو جواز التلقيح
هذا المقال نفسه الذي أريد به التوضيح … لم يوضح أي شيء ولم نفهم أي شيء … وقد زاد الغموض غموضا … كان بالأحرى على كاتب المقال أن يركز على الوثيقة وما تتيحه قانونيا وما لا تتيحه قانونيا حتى يعلم الجميع حدود استعماله لجواز كورونا دون تأويلات غامضة غارقة في الديماغوجيةوالسفسطة … أرجو من المتدخلين الذين هم عن علم أن يساهموا في تنوير المواطنين ومنهم عبد الله وشكرا …
تقصي الحقائق يقتضي الخروج الى ارض الواقع!!
كما ان المواطن حينما يحتج على وضع ناشز فان ذلك من حقوقه الدستورية!!
كما ان وصف المقال لاحوالنا يبعث على الحيرة،اهو رد رسمي ام صحافة؟!
ليس عيبا ان تنقل اختلالات التدبير اليومي،فنحن نعلم انه لا وجود للمدينة الفاضلة!!
الماسات التي خلفتفي نفوس المغاربة عن عدم اعتراف الدرك الملكي بجوائز التلقيحمما أدى إلى غضبهم
لدار الذنب يستاهلالعقوبة