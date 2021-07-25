المنتخب المغربي لكرة الطائرة الشاطئية ينهزم في أول مباراة بالأولمبياد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة الشاطئية في أول مباراة بالألعاب الأولمبية التي تحتضنها طوكيو اليابانية.
و انهزم الثنائي المغربي زهير لكراوي ومحمد عبيشة اللذان يمثلان المنتخب المغرب في أولى مبارياتهما في المنافسة الأولمبية بعد فشلهما في التفوق على منتخب بولونيا.
و تمكن عنصري المنتخب البولوني من الفوز بجولتين نظيفتين، و ذلك بنتيجة 21/17 ثم 21/11.
و سيواجه المغرب ضمن منافسات كرة الطائرة الشاطئية بالألعاب الأولمبية كل من منتخبي الشيلي و البرازيل في قادم الجولات ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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