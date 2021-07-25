بعد عطلة العيد.. شوارع البيضاء تسترجع صخبها تدريجيا

2021-07-25 / 12:22 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن خيم السكون على شوارع العاصمة الاقتصادية في الأيام الأخيرة التي تزامنت و عطلة عيد الأضحى ، بدأ الصخب و الضجيج يعودان تدريجيا لشوارع البيضاء إيذانا بانتهاء العطلة الرسمية و عودة الحياة لطبيعتها.

و عاد الاكتظاظ لأغلب المحاور الطرقية الرئيسية بالمدينة المليونية خلال نهاية الأسبوع مع بداية عودة الآلاف من قاطني المدينة و الذين آثروا تزجية مناسبة عيد الأضحى خارج المدينة.

و بالرغم من كون عدد من المحلات التجارية و الأسواق ما تزال مغلقة بسبب عطلة أصحابها، غير أن الضجيج و الحركية بدأت تعود للمدينة بسرعة بعد سكون لم يدم سوى ثلاثة أيام بسبب عيد الأضحى.

و تأتي عودة سكان البيضاء لمدينة إقامتهم في ظل إجراءات مشددة تقوم بها السلطات الأمنية و المحلية ضمن تدابير تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تم تشديد المراقبة على كافة مداخل المدينة.

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