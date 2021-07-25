العنصر: “حزبنا يتواصل مع المغاربة دون ضجة وسنحتل المراتب الأولى”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن كافة تنظيمات حزبه تعمل جاهدة للتواصل مع المغاربة و إقناعهم بالبرنامج الانتخابي الطموح الذي سيعزز مكانة و حضور الحزب في المشهد السياسي.
العنصر وخلال حديثه ببرنامج تلفزي، أكد أن حزب الحركة الشعبية يتواصل مع الناخبات و الناخبين بشكل مستمر و دون بهرجة ولا ضجيج كما تحاول بعض الأحزاب أن تفعل.
و أوضح زعيم الحركة الشعبية أن حزبه يسعى لنيل المراتب الأولى، مؤكدا أن الهدف الذي سطره المكتب السياسي للحزب يبقى إقناع الناخبين و الحصول على المراكز الثلاث الأولى.
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6 تعليقات
لم ولن ننسى دعمك و تعاطفك مع الحكومة ضد الاساتذة المتعافدين فبدون ضجة أو ضجيج ستحتل المرتبة الاخيرة
بلا شك الانتخابات القادمة سيصوت الناس على الأشخاص وليس على الأحزاب الأشخاص الأكثر تأثيرا على الناخبين دون الرجوع لانتماءاتهم وسيكون التأثير غالبا بالدعاية والتي ستعتمد على المال من يوزع المال أكثر يظفر بدعاية أكبر أما بالنسبة للأحزاب فقد علمتنا التجارب والانتخابات منذ حصول المغرب على الاستقلال أن الحزب أفضل من حزب تعددت الأسماء والهدف واحد الحصول على الكراسي والمناصب.
لم ولن ننسى دعمك و تعاطفك مع الحكومة ضد الاساتذة المتعافدين فبدون ضجة أو ضجيج ستحتل المرتبة الاخيرة
تتواصلون مع المواطنين بشكل مستمر فقط عند اقتراب الانتخابات
على زينكم
بالصااااااح